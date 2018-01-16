Парламент Чехии проголосовал за недоверие новому премьеру

Источник: Корреспондент.net

Как отмечается, решение поддержали 117 депутатов, против проголосовали 78.

За вотум недоверия правительству меньшинства проголосовали депутаты восьми из девяти представленных в парламенте партий. Против голосовали только депутаты движения ANO, лидером которого является Бабиш.

Вопрос недоверия правительству рассматривали в парламенте 10 января, но тогда голосование отложили по инициативе евроскептической Гражданской демократической партией.

Президент Милош Земан на прошлой неделе выступил в парламенте и выразил поддержку Бабишу, пообещав предоставить ему возможность еще раз попытаться сформировать правительство.

Движение ANO в октябре прошлого года выиграло парламентские выборы и получило 78 мест в парламенте, но этого оказалось недостаточно для формирования большинства. Кроме того, другие политические силы отказались объединяться с партией Бабиша.

Несмотря на потерю доверия парламента, правительство Бабиша продолжит руководить страной, пока не будет создан новый кабмин.

Большинство партий упрекают Бабиша и Земана в том, что и президент, и новый премьер-министр действовали вопреки традициям парламентской демократии.

В частности, не было серьезных переговоров по созданию большинства, а президент и премьер с самого начала перешли к вопросу создания правительства меньшинства.

Кроме того, политические силы отказываются поддерживать премьера, пока его обвиняют в мошенничестве со средствами ЕС. Сам Бабиш отрицает все обвинения.