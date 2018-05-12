Парламент Каталонии вновь не смог избрать главу правительства
Источник: DW
Пятая попытка парламента Каталонии избрать главу правительства автономии не увенчалась успехом. На прошедшем в субботу, 12 мая, голосовании депутат Ким Торра не получил голосов абсолютного большинства депутатов.
Каталонии нужно выбрать премьера до 22 мая
Если до 22 мая парламент Каталонии не определится с главой правительства, в регионе пройдут новые выборы. Сторонники независимости опасаются, что в таком случае они потеряют большинство в парламенте.
С декабря 2017 года каталонский парламент уже четырежды пытался сформировать правительство, но все кандидаты на должность премьера находятся либо в заключении, либо за пределами Испании и не могут вернуться в страну из-за уголовного преследования. После многочисленных неудачных попыток занять этот пост экс-глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал своим преемником Кима Торру. Депутата поддержали партия Пучдемона "Вместе за Каталонию", а также сепаратисты из партии "Левые республиканцы Каталонии".
Карлес Пучдемон был смещен с премьерской должности после скандального референдума о независимости Каталонии. После этого он бежал в Бельгию. 25 марта Пучдемон был задержан в Германии, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. В ближайшее время немецкий суд должен решить, выдавать ли Пучдемона Испании.