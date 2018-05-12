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12.05.2018

Парламент Каталонии вновь не смог избрать главу правительства

Источник: DW

Пятая попытка парламента Каталонии избрать главу правительства автономии не увенчалась успехом. На прошедшем в субботу, 12 мая, голосовании депутат Ким Торра не получил голосов абсолютного большинства депутатов.

Для избрания 55-летнему Торре необходимо было заручиться поддержкой как минимум 68 из 135 парламентариев, однако ему не хватило нескольких голосов. Впрочем, депутат может рассчитывать на успех в рамках второго заседания парламента, которое состоится уже в понедельник, 14 мая. Для избрания в качестве главы регионального правительства Каталонии Торре будет достаточно поддержки простого большинства депутатов: то есть, число проголосовавших "за" должно превысить число тех, кто проголосовал "против" без учета воздержавшихся или не присутствовавших на собрании парламентариев.

Каталонии нужно выбрать премьера до 22 мая

Если до 22 мая парламент Каталонии не определится с главой правительства, в регионе пройдут новые выборы. Сторонники независимости опасаются, что в таком случае они потеряют большинство в парламенте.

С декабря 2017 года каталонский парламент уже четырежды пытался сформировать правительство, но все кандидаты на должность премьера находятся либо в заключении, либо за пределами Испании и не могут вернуться в страну из-за уголовного преследования. После многочисленных неудачных попыток занять этот пост экс-глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал своим преемником Кима Торру. Депутата поддержали партия Пучдемона "Вместе за Каталонию", а также сепаратисты из партии "Левые республиканцы Каталонии".

Карлес Пучдемон был смещен с премьерской должности после скандального референдума о независимости Каталонии. После этого он бежал в Бельгию. 25 марта Пучдемон был задержан в Германии, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. В ближайшее время немецкий суд должен решить, выдавать ли Пучдемона Испании.

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