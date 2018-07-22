Парламент Кубы одобрил проект новой Конституции

Мир

Путин впервые прокомментировал повышение пенсионного возраста

Президент РФ утверждает, что ему не нравится ни один из вариантов реформы по повышению пенсионного возраста. Вместе с тем он призвал "оперировать конкретными вещами и реальными, профессиональными прогнозами".