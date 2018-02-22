Парламент Нидерландов признал геноцид армян в Османской империи
Источник: DW
Парламент Нидерландов официально признал геноцидом резню армян в Османской империи. За соответствующий проект резолюции проголосовали в четверг, 22 февраля, подавляющее большинство голландских депутатов из разных фракций.
Признание геноцида армян в Османской империи может еще сильнее осложнить и без того напряженные отношения Нидерландов с Турцией, отмечает агентство dpa. Двусторонние отношения ухудшились после того, как в 2017 году нидерландские власти не разрешили выступать в стране нескольким турецким министрам перед проведением в Турции конституционного референдума.
В 2016 году резолюцию, квалифицирующую как геноцид массовое уничтожение армян в Османской империи в 1915-16 годах, принял германский бундестаг. Это вызвало резкую реакцию Анкары, депутатам бундестага турецкого происхождения угрожали расправой.
В ходе массовых убийств и депортаций в 1915-16 годах, согласно различным оценкам, погибли до 1,5 миллиона армян. Официальные турецкие власти отказывается признать факт геноцида.