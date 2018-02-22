Парламент Нидерландов признал геноцид армян в Османской империи

В свою очередь правительство страны еще ранее сообщило, что не признает геноцид армян, но отправит своего официального представителя в Ереван на памятную церемонию 24 апреля, когда будет отмечаться очередная годовщина трагедии армянского народа.

Признание геноцида армян в Османской империи может еще сильнее осложнить и без того напряженные отношения Нидерландов с Турцией, отмечает агентство dpa. Двусторонние отношения ухудшились после того, как в 2017 году нидерландские власти не разрешили выступать в стране нескольким турецким министрам перед проведением в Турции конституционного референдума.

В 2016 году резолюцию, квалифицирующую как геноцид массовое уничтожение армян в Османской империи в 1915-16 годах, принял германский бундестаг. Это вызвало резкую реакцию Анкары, депутатам бундестага турецкого происхождения угрожали расправой.

В ходе массовых убийств и депортаций в 1915-16 годах, согласно различным оценкам, погибли до 1,5 миллиона армян. Официальные турецкие власти отказывается признать факт геноцида.