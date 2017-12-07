Парламент повысил зарплату нардепам

Источник: 112.ua

Верховная Рада приняла постановление № 7172 о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины. За проголосовали 235 народных депутатов.

Постановление предусматривает, что должностной оклад нардепов будет приравнен к окладу членов правительства с привязкой к прожиточному минимуму, установленному для трудоспособных лиц на 1 января нынешнего года.

Наряду с этим месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов нардепа предлагают установить на уровне 25 таких же прожиточных минимумов.

Согласно приложению, председателю ВРУ предлагают назначить оклад в размере 18 528 грн, первому заместителю - 17 756 грн, заместителю - 16 984 грн, а члену комитета - 15 440 грн. Речь идет непосредственно об окладах без учета надбавок и премий.