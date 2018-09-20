Парламент уволил 13 членов Центризбиркома

Украина

Вступил в силу указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с РФ

Указ о прекращении договора о дружбе с РФ опубликован в правительственном вестнике и вступил в силу. Ранее президент Порошенко заявил, что этот договор по вине российской стороны стал "анахронизмом".