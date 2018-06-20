Парламент Венгрии одобрил законы "Стоп Сорос"

Источник: Корреспондент.net

Венгерский парламент - Государственное собрание - в среду, 20 июня, одобрил пакет законопроектов под общим названием "Стоп Сорос", который, в частности, вводит уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам в подаче заявлений на соискание убежища и получении статуса для пребывания в стране.

Инициатива является частью антииммиграционной кампании премьер-министра Виктора Орбана. Она направлена против деятельности американского финансиста Джорджа Сороса, который через сеть благотворительных организаций продвигает концепцию открытых границ в Восточной Европе. Неправительственным организациям, в частности, придется в дальнейшем получать разрешение на свою деятельность от правительства и платить налоги с финансирования из иностранных источников.

Венгерский парламент также внес поправки в конституцию, которые запрещают на постоянной основе переселение в страну "иностранного населения". Две трети мест законодательного органа Венгрии занимают депутаты от правой партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" под председательством Орбана.

Правозащитная организация Amnesty International уже подвергла критике решение венгерских властей в уголовном порядке преследовать тех, кто помогает беженцам, и назвала его "принципиальным нападением" на законы, защищающие права и свободы в ЕС.