Партия Савченко выдвинула ее кандидатом в Президенты

Источник: Українські новини

Политическая партия "Общественная платформа Надежды Савченко" выдвинула депутата Верховной Рады Надежду Савченко (внефракционная) кандидатом в Президенты.

"Все участники съезда единогласно поддержали выдвижение народного депутата, Героя Украины Надежды Савченко кандидатом в Президенты Украины", - написано в нем.

26 февраля в Киеве состоялся съезд политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", в котором приняли участие более 100 человек из всех областей Украины.

Программа кандидата Савченко содержит задекларированную в апреле 2017 года концепцию изменения политической системы, а также стратегию войны.