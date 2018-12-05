Парубий подписал бюджет-2019 и направил Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в среду, 5 декабря, подписал закон О Государственном бюджете Украины на 2019 год. Документ отправили на подпись президенту, следует из данных на сайте парламента.

"5 декабря 2018 года закон направлен на подпись президенту", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Только подписав закон, спикер Рады отметил, что парламентарии приняли госбюджет, придерживаясь всех требований бюджетного законодательства - до 1 декабря.

"Это означает, что мы точно получим макрофинансовую поддержку от наших международных партнеров", - подчеркнул Парубий, указав, что бюджет - сбалансированный.

Известно, что бюджет-2019 пролежал без подписи Парубия почти две недели после принятия.