Парубий подписал постановление о единой церкви

Источник: Корреспондент.net

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. Об этом он заявил на вечернем заседании парламента в четверг, 19 апреля.

"Хочу вам сообщить, что я подписал постановление. И оно уже является действующим законом Украины. Молимся Богу, чтобы оно дало результат, и чтобы мы дождались давней мечты украинцев о единой украинской православной церкви", - отметил глава ВР.

После этого Парубий закрыл заседание парламента.

"На этом коллеги вечернее заседание Верховной Рады Украины я объявляю закрытым. Приглашаю вас завтра в 10.00 в зал для продолжения нашей работы. Спасибо всем за дискуссию и за решения, которые были приняты сегодня", - сказал спикер.