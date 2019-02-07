Парубий подписал закон о курсе Украины в НАТО и ЕС

Источник: Корреспондент.net

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый в четверг закон о закреплении в Конституции курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.

Спикер сообщил, что предпринимаются попытки зарегистрировать проект постановления об отмене решения Рады, которым народные депутаты окончательно утвердили конституционные изменения относительно курса на членство в ЕС и НАТО.

"Мы получили разъяснение юристов аппарата и комитета по вопросам регламента, которые дали четкую позицию по этому поводу: изменения в Конституцию рассматриваются по отдельной процедуре в отличие от других законодательных актов, и на них не распространяется норма о постановлениях, которые могут отменять их действия", – сказал Парубий.

Он добавил, что в соответствии с ч.11 ст.49 регламента Верховной Рады имеет право неотложно подписать изменения в Конституцию.

Теперь закон будет направлен на подпись президенту