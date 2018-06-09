Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде

Источник: Корреспондент.net

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с председателями парламентов Грузии Иракли Кобахидзе и Молдовы Андрианом Канду в субботу.

"Очень символично, что накануне нашей конференции состоялся важный этап для Украины - это принятие закона О высшем антикоррупционном суде. Еще несколько недель назад, мало кто верил, что это может произойти. Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно подписать закон как важный шаг для Украины на пути реформирования", - заявил Парубий.