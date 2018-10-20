Парубий разъяснил, почему повысили цены на газ

Источник: Корреспондент.net

Повышение тарифов на газ - решение неизбежно, ведь от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда. Об этом говорится в заявлении председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубия, обнародованном на сайте парламента в субботу, 20 октября.

По его словам, это решение необходимо для недопущения в Украине экономического кризиса.

Парубий отметил, что на пути к будущей могучей, богатой, современной Украине, где украинцы будут жить достойно, свободно и в безопасности, необходимо принимать ответственные государственные решения.

"Иногда эти решения не являются и не могут быть популярными. Но настоящие руководители-государственники, ясно осознавая потерю личной популярности, когда это необходимо, их принимают", - добавил он.

Председатель ВР считает, что большая проблема нашей страны в том, что популисты прошлого завели Украину в очень тяжелые экономические обстоятельства, и современные руководители государства в этих стесненных условиях вынуждены проводить жесткие экономические реформы. И это, закономерно, непопулярно.

"Такие же, порой шоковые, реформы на своем пути в развитую Европу осуществляли и в Польше, и в Чехии, и в Словакии, и в Венгрии, после развала Советского Союза. Мы знаем, какой сейчас уровень жизни в этих странах", - подчеркнул Парубий.

Глава парламента убежден, что система субсидий, разработанная правительством, предоставит реальную экономическую защиту каждой украинской семье, которая в этом нуждается.