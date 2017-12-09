Парубий заявил, что никаких изменений в "языковую статью" закона об образовании не будет

Источник: 112.ua

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что никаких изменений в языковую статью закона об образовании не будет.

На конференции ко Дню местного самоуправления во Львовской обл. председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что никакие изменения в седьмую статью закона "Об образовании" вноситься не будут. По его словам, положения седьмой статьи стали предметом дискуссии не только в Украине, но и в международном обществе.

Председатель украинского парламента сообщил, что у него был разговор с представителями Венецианской комиссии, "и было согласовано, что седьмая статья закона "Об образовании" меняться не будет". "Она останется в принятой редакции", - подчеркнул Парубий.

Председатель парламента напомнил, что перед принятием закона "Об образовании" проходили круглые столы, участники которых не могли прийти к общему мнению, "поэтому во время рассмотрения закона "Об образовании" им была создана рабочая группа, благодаря чему смогли выйти на компромиссные формулировки, с одной стороны, защищать языки национальных меньшинств, а с другой - делать обязательным условием для всех изучение государственного языка".

Парубий считает, что для Верховной Рады нынешнего созыва вопросы национальной идентичности, исторической памяти стали одними из ключевых задач, в том числе и для него как председателя парламента. А. Парубий подчеркнул, что "когда мы говорим о войне с Российской империей, то понимаем, что война изначально идет за умы и души людей, а потом идут танки". "И если мы не сможем одержать победу за сердца и души наших людей, нам будет очень трудно победить в милиарной войне", - подчеркнул он.