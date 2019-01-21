ПАСЕ: новый раунд противостояния России и Украины

Источник: Корреспондент.net

Противостояние Украины и России в Парламентской ассамблее Совета Европы не прекращается с 2014 года. С начала агрессии Украина добилась наложения санкций на делегацию России в ПАСЕ, из-за чего последние годы Москва просто не присылает своих делегатов в Страсбург. Зато присылает журналистов, так что скучать украинским парламентариям не приходится.

Вместе с тем, не участвуя в заседаниях ПАСЕ, Россия отказывается и платить взносы на содержание организации. Это очень болезненно для Совета Европы. Поэтому европейские чиновники добиваются возвращения россиян, а украинцы настаивают на сохранении санкций.

Новый раунд противостояния намечен на эту неделю.

Резолюция по Азову

В четверг, 24 января, ПАСЕ рассмотрит и примет резолюции по последствиям российской агрессии против Украины в Керченском проливе.

Изначально предполагалось, что резолюция по Украине будет называться "Открытая российская агрессия против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейскому единству", такую формулировку предлагал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Однако, руководящий орган ПАСЕ смягчил формулировку и отказался от упоминаний о "срыве мирного процесса" - документ будет называться "Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы для европейской безопасности".

Один из ключевых друзей России, нидерландец Тайни Кокс, пытался убедить коллег отдать предпочтение дебатам по проблемам оппозиции в Турции.

Докладчиком по резолюции назначен депутат Бундестага Андреас Ник, член ПАСЕ от Германии.

По правилам ПАСЕ, докладчик готовит проект резолюции ассамблеи, а также представляет его во время сессии.

В конце прошлого года, во время выборов председателя политической группы ПАСЕ, украинцы голосовали против Ника и добились победы его соперника, поляка Александра Поцея.

Невыгодное Украине решение

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы изменило правила формирования комитетов, что, среди прочего, привело к лишению Украины мест в регламентном комитете, работающем над снятием санкций с РФ.

По решению руководящего органа ПАСЕ, в комитетах по вопросам регламента и по вопросам избрания судей ЕСПЛ не может быть более двух представителей каждого из государств-членов.

До сих пор в обоих комитетах не было такого ограничения, их состав формировался по предложениям политических групп. Благодаря этому в регламентном комитете было четверо украинцев - Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль (первый заместитель председателя комитета). Этот комитет имеет особое значение, поскольку отвечает за разработку изменений в регламент, которые должны были снять санкционное давление с РФ и открыть путь к возвращению россиян в ассамблею.

Как рассказал глава украинской делегации Владимир Арьев, в результате дискуссии Бюро ПАСЕ "обнулило" перечень тех депутатов, страны которых превысили новую квоту в два места в комитете.

"Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов", - пояснил он.

Также пострадали украинские представители в комитате по вопросам выборов судей ЕСПЧ (4 депутата от Украины).

Стоит отметить, что по новым правилам потеряли места в комитетах также представители ряда других государств. Однако по итогам закрытой дискуссии на Бюро, в которой принимал участие Владимир Арьев, он уверен, что изменения направлены именно против Украины из-за ее работы в регламентном комитете.

"Это кажется мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду РФ", - заявил он в комментарии "Европейской правде".

Будут возвращать Россию?

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье считает, что ПАСЕ должна возобновить работу над поиском пути снятия санкций с России, несмотря на то, что депутаты от РФ в 2019 году отказались от участия в работе ассамблеи.

Президент ПАСЕ считает необходимым возобновить участие РФ в работе ассамблеи.

"Пора выполнять свои обязанности и всем политическим группам перейти к поиску решений", - заявила она.

Россия высказала требование: она вернется в ПАСЕ только в случае, если с нее снимут все наложенные в ассамблее санкции. В прошлом году ПАСЕ пыталась внести в регламент изменения, которые бы сделали невозможным возобновление санкций. Работа над ними не была успешной - ассамблея отклонила предложения.

Лилиан Мори-Паскье считает, что ПАСЕ должна возобновить эту работу.

"Надо продолжать этот процесс", - заявила она.

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный считает, что в ближайшее время, без малого, будет определена судьба ПАСЕ.

“Все зависит от того, устоит ли она перед соблазном российскими деньгами… Что интересно, ПАСЕ сегодня попала в такую ситуацию, что большинство вопросов, как ни поверни, все равно крутятся вокруг темы Украины. Это как водораздел, который определяет, – ты на стороне зла или добра. Он проявляется и в поддержке кандидатур на председателя организации, и в видении перспективы участия России в работе ПАСЕ, и в санкциях против Кремля”, - считает дипломат.