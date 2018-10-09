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09.10.2018

ПАСЕ отложила изменение санкционных правил

Источник: Корреспондент.net

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании во вторник, 9 октября, решила отложить решение вопроса изменений санкционных правил на следующий год. Об этом сообщает Европейская правда.

Для изменений санкционных правил нужно было бы иметь поддержку двух третей депутатов, но дебаты показали, что в зале нет достаточно голосов для изменения.

Отмечается, что неуспешное голосование означало бы, что резолюция "убита". Чтобы избежать этого, докладчик Петра де Суттер предложила прекратить дебаты.

"Я услышала очень эмоциональные аргументы, даже гнев. Были и конструктивные аргументы. И мы видим, что голосов нет. Поэтому я предлагаю отложить дискуссию до января", - пояснила она.

За предложение докладчика проголосовали 99 депутатов, против 79, еще 16 воздержались.

Украинские депутаты расценили этот итог голосования как успех.

 

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