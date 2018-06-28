ПАСЕ требует от России освободить украинских политзаключенных

Источник: Корреспондент.net

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняла резолюцию, в которой осудила пытки и ненадлежащие условия содержания осужденных в России украинских политзаключенных.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (Украина - ОБСЕ - Россия) Ирина Геращенко, передают Українськi Новини.

"Принята резолюция ПАСЕ об украинских гражданах - политических заключенных РФ. 77 парламентариев за", - написала Геращенко.

В принятой резолюции ПАСЕ, по ее словам, осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских политзаключенных в России, а также содержится требование допуска Международного комитета Красного Креста (МККК) и других гуманитарных организаций в зону конфликта и на оккупированные Россией территории.

ПАСЕ обращается к России с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, украинцев Владимира Балуха, Павла Гриба, других политзаключенных и заложников как на оккупированных Донбассе и в Крыму так и из тюрем РФ.

Также ПАСЕ требует допуска уполномоченного Верховной Рады по правам человека к ним.

"Были приняты поправки украинской делегации относительно требования допуска медиков, гуманитарных миссий, признать, что и украинцы, незаконно удерживаемые на оккупированных территориях, являются заключенными, заложниками Кремля, так как только Кремль решает, освободить их или нет", - добавила Геращенко.

Она подчеркнула, что все резолюции усиливают ответственность России и формируют доказательную базу для международных судов.

"Все эти резолюции - важный фактор для наших юристов и дипломатов, которые готовят иски против РФ о пытках украинцев", - отметила Геращенко.