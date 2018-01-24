ПАСЕ выбрала еврокомиссаром по правам человека Дунью Миятович

Источник: Українські новини

Дунья Миятович (Dunja Mijatović), бывший специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, стала новым комиссаром Совета Европы по правам человека.

Согласно результатам голосования на сессии ПАСЕ, Миятович получила 107 из 229 голосов.

Комиссар Совета Европы по правам человека — независимое должностное лицо в рамках Совета Европы, задача которого — способствовать образованию в области прав человека, вниманию к правам человека и их соблюдению в странах Совета. Избирается Ассамблеей сроком на шесть лет.

К своим обязанностям Миятович приступит с 1 апреля этого года. Дунья Миятович была представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ з 2010 года. Она неоднократно высказывалась по поводу Украины, в частности, критиковала запрет телеканалов и кинофильмов, а также закон о декоммунизации.