ПАСЕ заявила о "российской войне против Украины"

Источник: Корреспондент.net

ПАСЕ признала конфликт на Донбассе "российской войной против Украины". Такую формулировку, предложенную украинской делегацией вместо "война в Украине" поддержали в среду, 25 апреля, члены ПАСЕ при принятии резолюции по Украине.

Также в принятой резолюции ПАСЕ призывает Россию прекратить поставлять оружие, боеприпасы и военных на восток Украины.

"Ассамблея призывает российское правительство уважать права внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в частности воздержаться от поставок оружия, боеприпасов и военного персонала, что приводит к дальнейшему нарушению международного гуманитарного права и прав человека ВПЛ в соответствующих районах конфликтов; предоставить доступ представителям миссий международных гуманитарных наблюдателей к соответствующим зонам конфликтов для анализа гуманитарных потребностей ВПЛ и предоставления гуманитарной помощи", - говорится в документе.

Ассамблея призвала Украину и Россию поддерживать проекты восстановления семейных связей обществ Красного Креста обеих стран, обеспечить надлежащую защиту представителям Международного комитета Красного Креста и предоставить им возможность доступа на территории, которые пострадали в результате конфликта, для проведения следствия в отношении пропавших людей; создать комиссию для компенсации или возврата имущества ВПЛ согласно судебной практике ЕСПЧ; поддерживать и способствовать деятельности по разминированию на пострадавших в результате конфликта территориях. ПАСЕ также призвала обе стороны воздерживаться от любых действий, которые приведут к дальнейшему внутреннему перемещению людей и осложнят гуманитарную ситуацию вынужденных переселенцев в нарушение международного гуманитарного права.

В резолюции указывается, что в Украине 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, и сейчас это самое большое количество среди всех стран Европы. Члены ЕС и Еврокомиссия предоставили гуманитарную помощь в размере 751,5 млн евро.

Во время голосования за поправки к резолюции в сессионном зале ПАСЕ поддержали предложение украинской делегации заменить формулировку "война в Украине" на "российская война против Украины".

Общая резолюция была принята 76 голосами. Против выступил один депутат, воздержались - двое.