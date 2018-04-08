Пасха-2018: обряды и народные приметы праздника

Источник: Українські новини

Сегодня, 8 апреля, православные христиане отмечают самый великий праздник в году – Светлое Христово Воскресение. Этот праздник считается самым радостным днем в году для христиан, его отмечают на протяжении недели, которая называется Светлой седмицей.

Самый важный обряд, который нужно выполнить верующим людям на Пасху, это освящение пасхальной корзинки или хотя бы куличей и крашенок. Только после употребления освященного в церкви яйца и кулича можно приступать к переходу от постной пищи к скоромной. Более того, освящение пищи является символом благословения от Бога и благодарности Ему за дары.

Также часть освященных продуктов нужно отдать нуждающимся людям, помня о словах Спасителя: "Я был голоден, и вы накормили Меня…что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне".

В народе существует примета, которая запрещает супругам говорить друг другу "Христос воскрес!", "Воистину воскрес!" при других людях. Считается, что это может привести к разлуке.

Молодые девушки, которые мечтали выйти замуж как можно скорее, на Пасху приговаривали "Христос воскрес, а ко мне женихи. Аминь".

Для людей, которые хотели бы попросить здоровья, существует также небольшой обряд. Нужно дождаться первого удара церковных колоколов на Пасху, перекреститься и промолвить: "Христос воскрес, а рабу (назвать свое имя) здоровье".

Есть также приметы, связанные с Пасхой. Считалось, если в этот день погода ясная и солнечная, значит лето будет благополучным и урожайным. Если на второй день Пахси была ясная погода, ждали мокрого лета, а если облачная – сухого.