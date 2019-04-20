"Пасхальное" перемирие: ОБСЕ требует переговоров

Лайчак подчеркнул необходимость не только возобновить перемирие, но и договориться об устойчивом и необратимом прекращении огня.

"Каждый день люди на востоке Украины испытывают трудности. Обязанность сторон – гарантировать безопасную и надежную среду, и это является ключевым условием для любого позитивного развития, включая улучшение тяжелой гуманитарной ситуации", – сказал Лайчак.

Он также призвал стороны продолжить переговоры, чтобы добиться и сохранить приверженность прекращению огня.