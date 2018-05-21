Пашинян намерен уволить всех губернаторов в Армении

Источник: DW

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 21 мая, объявил о намерении снять со своих постов всех губернаторов в стране. Об этом решении он сообщил журналистам сразу после церемонии приведения к присяге нового правительства республики.

В частности, Пашинян пообещал, что он будет содействовать Службе национальной безопасности (СНБ) Армении, если ведомство обнаружит преступников в правительстве страны. "Если СНБ Армении выявит преступников в правительстве, мы дадим делу ход. Даже в том случае, если они найдутся в моей семье", - цитирует слова премьера агентство ТАСС.

В то же время Пашинян отметил, что приоритетом нового правительства является проведение досрочных выборов. "Но, несмотря на это, правительство должно нормально работать и представить долгосрочные программы", - уточнил политик.

Пашинян обещал обойтись без "кадрового погрома"

Ранее Пашинян уже отправил в отставку руководителя полиции и Службы национальной безопасности (СНБ). При этом перед своим избранием в парламенте политик обещал, что не будет заниматься "кадровым погромом" в системе госуправления, поскольку в ней работает "множество талантливых людей". Он также указал, что не будет "тотально отвергать реформы и программы прежнего правительства".

Глава оппозиционной парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") был избран премьер-министром Армении со второй попытки 8 мая. Пашинян был единственным кандидатом на пост премьер-министра. Во время первого голосования 1 мая парламент Армении большинством голосов отклонил кандидатуру Пашиняна. После этого в Ереване и ряде городов республики начались новые протесты.