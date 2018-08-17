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17.08.2018

Пашинян отчитался на митинге о первых 100 днях своего премьерства

Источник: DW

Новому армянскому правительству за первые три месяца работы удалось решить вопросы, связанные с естественным функционированием страны и развитием экономики, избежать потрясений, свойственных обществам, пережившим революцию или смену власти. Об этом в пятницу, 17 августа, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване на многотысячном митинге, приуроченном к 100 дням деятельности новых властей страны. По словам премьера, новым властям удалось ликвидировать коррупцию, монополии на импорт товаров и услуг и сделать суды независимыми, сообщил корреспондент DW. Пашинян также заявил, что власть теперь "переходит ко второму этапу реформ, необходимых для того, чтобы придать экономике страны новое дыхание, переключиться на вторую скорость".

Контрреволюции не будет

Глава правительства  подтвердил приверженность к сохранению стратегического партнерства с Россией, развитию и углублению отношений с Евросоюзом, а также с ближайшими соседями. Он снова призвал армян всего мира делать инвестиции в экономику страны, поскольку впредь ни одному предпринимателю не будет угрожать вмешательство в его бизнес, никто не будет требовать от него взяток и чинить бюрократические препятствия, и тем более отнимать бизнес, как это было раньше.

Пашинян призвал армян не сомневаться в том, что борьба с коррупцией будет продолжена, и "все украденные у народа деньги будут возвращены". При этом глава правительства исключил возможность контрреволюции или гражданской войны. "Если кто-то будет говорить о гражданской войне, им займутся органы госбезопасности", - пообещал Пашинян.

"Правительство подотчетно площади"

На митинг на площади Республики в Ереване собрались, по данным полиции, более 200 тысяч человек. Премьер-министр пришел на него с того самого места, где 21 апреля был задержан правоохранителями и изолирован от десятков тысяч своих сторонников-участников акций протеста. Теперь, по словам Пашиняна, сотрудники полиции и Службы национальной безопасности с народом, "и это особое проявление национальной солидарности, потому что между нами более нет разделительных линий".

Обратившись к собравшимся, Никол Пашинян заявил, что "сегодня в Армении нет коалиции, коалиционного правительства и парламентского большинства, но в Армении есть народ, которому принадлежит высшая власть, и значит именно народ осуществляет прямое управление страной".  По словам премьера, отныне "правительство подчиняется этой площади и подотчетно ей". "Это значит, что мы при принятии важнейших решений в политике и экономике должны всем народом собраться здесь, и народ уполномочит совершить или запретить то или иное действие", - сказал Пашинян.

Под давлением масштабных акций протеста в стране 23 апреля текущего года глава правительства Серж Саргсян подал в отставку, а 8 мая на пост премьер-министра Армении парламент избрал лидера оппозиции Пашиняна.

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