13.03.2019
Пассажир снял на видео удар молнии в самолет
Источник: Корреспондент.net
Один из пассажиров самолета A321 перевозчика Thomas Cook снял на видео молнию, которая ударила в воздушное судно. Ролик позднее был опубликован в Сети.
Инцидент произошел с самолетом, совершающим рейс Манчестер - Банжул (Гамбия). Произошло это после того, как воздушное судно оказалось в серых грозовых облаках.
Несмотря на то, что самолет не пострадал из-за инцидента, пилот решил вернуться обратно в целях безопасности. Позднее всех пассажиров пересадили в другое воздушное судно
Новости раздела
Мир
13.03.2019
Цены на нефть выросли на данных о запасах в США
Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки – до 12 млн б/с. Снижение произошло впервые с декабря прошлого года.
Мир
13.03.2019
Против Манафорта выдвинули 16 новых обвинений
Президент США Дональд Трамп не сможет помиловать Пола Манафорта, если он будет признан виновным по делу, касающемся штата Нью-Йорк.
Мир
13.03.2019
В Facebook, Instagram и Twitter масштабный сбой
Социальные сети Facebook, Instagram и Twitter переживают масштабные сбои в работе по всему миру.
Мир
13.03.2019
Парламент Британии выступил против жесткого Brexit
Британские парламентарии выступили протии реализации «жесткого» сценария выхода страны из Евросоюза.
Мир
12.03.2019
Диетолог назвала 3 способа избежания весеннего авитаминоза
В киви больше витамина С, чем в апельсинах
Мир
12.03.2019
США заложили в бюджет на ядерное оружие $14 млрд
В эту сумму входят расходы на разработку нового стратегического бомбардировщика B-21 и атомные подлодки Columbia.
Мир
12.03.2019
Всеобщее бедствие. Венесуэла пять дней без света
Отключение электричества стало крупнейшим в истории Боливарианской Республики - 21 штат из 23 погрузился во тьму.
Мир
12.03.2019
Меркель: ЕС сделал финальные предложения по Brexit
Канцлер Германии выступает за упорядоченный Brexit и британский парламент теперь должен принять свое решение.
Мир
12.03.2019
Парламент Британии вновь отверг сделку по Brexit
Уже в среду в Палате должно состояться голосование о возможном выходе Великобритании из ЕС без согласования сделки.
Мир
11.03.2019
Новое падение Boeing 737. Проблемная линейка Max 8
В Эфиопии разбился пассажирский Боинг вскоре после взлета. Самолеты этой же модели ожидают украинские компании.
Мир
11.03.2019
Инвалид установил мировой рекорд, переплыв Океан
Бывший морской пехотинец проплыл шесть тысяч километров на 36 дней быстрее по сравнению с предыдущим рекордом.
Мир
11.03.2019
Трамп заложил $500 млн в бюджет на борьбу с РФ
Деньги потратят на снижение зависимости партнеров Америки от российского вооружения, на укрепление коллективной безопасности и решение макроэкономических проблем.
Мир
11.03.2019
Цены на нефть выросли из-за Саудовской Аравии
Саудиты снизили добычу нефти в январе в месячном выражении на 401 тысячу баррелей в сутки.
Мир
10.03.2019
В Северной Корее устроили "выборы"
В Северной Корее после восстановления ракетной площадки, которую обещали снести, устроили "выборы" в Верховное народное собрание.
Мир
10.03.2019
Сотрудник посольства США задержан с миной в аэропорту – МИД РФ
Американцу помогли переоформить билет, и он следующим рейсом вылетел в Нью-Йорк, но уже без мины.
Мир
10.03.2019
В Мексике расстреляли посетителей ночного клуба
Группа людей в капюшонах ворвалась в клуб, где находилось около 20 человек, и открыли по ним огонь.
Мир
10.03.2019
В центре Стокгольма взорвался автобус
На въезде в тоннель машина зацепилась баллоном с газом на своей крыше за знак ограничения высоты транспортных средств.
Мир
09.03.2019
В Японском море катер врезался в кита, 87 человек серьезно пострадали
В Японском море катер столкнулся в воде с китом, в результате чего пострадали 87 человек.
Мир
09.03.2019
Умер знаменитый актер Владимир Этуш
Народный артист СССР накануне был госпитализирован, а сегодня в полдень скончался на 97-году жизни.
Мир
09.03.2019
Названа старейшая жительница Земли
Кане Танака родилась 2 января 1903 года. Всю свою жизнь она продавала рисовые лепешки в своем магазине.
Мир
09.03.2019
Во Франции на протесты вышли 28 тысяч человек
В Париже полиция применила газ и водометы, чтобы изгнать с Елисейских полей группу в несколько десятков человек.
Мир
08.03.2019
Поставки сжиженного газа США в ЕС выросли на 180%
За семь месяцев нового соглашения импорт американского СПГ в страны ЕС вырос почти до 8 млрд кубометров.
Мир
07.03.2019
МИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин в ведомстве
МИД Франции оштрафовали на 450 тыс. евро