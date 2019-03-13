Пассажир снял на видео удар молнии в самолет

Источник: Корреспондент.net

Один из пассажиров самолета A321 перевозчика Thomas Cook снял на видео молнию, которая ударила в воздушное судно. Ролик позднее был опубликован в Сети.

Инцидент произошел с самолетом, совершающим рейс Манчестер - Банжул (Гамбия). Произошло это после того, как воздушное судно оказалось в серых грозовых облаках.

Несмотря на то, что самолет не пострадал из-за инцидента, пилот решил вернуться обратно в целях безопасности. Позднее всех пассажиров пересадили в другое воздушное судно