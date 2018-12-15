Патриарх Филарет будет дальше почетно действующий пожизненно, - митрополит Епифаний

Источник: Українські новини

Патриарх Филарет будет дальше почетно действующий пожизненно.

Об этом заявил избранный в субботу на Объединительном соборе украинских православных церквей предстоятелем объединенной автокефальной православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Епифаний, передают Українськi Новини.

"Хочу выразить благодарность Его святости, святейшему патриарху Филарету, который является нашим духовным наставником и будет дальше почетно действующий пожизненно помогать нам развивать единую поместную украинскую православную церковь", - сказал он.

Кроме того, Епифаний поблагодарил Президента Петра Порошенко за решительность по получению УПЦ автокефалии, председателя Верховной Рады Андрея Парубия и поддержавших обращение к Вселенскому патриархату депутатов, Вселенского патриарха Варфоломея I за признание автокефалии УПЦ, а также предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви, митрополита Макария и всех иерархов, присутствовавших на соборе.