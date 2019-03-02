Печать бюллетеней обойдется в 166 млн

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия намерена потратить на изготовление избирательных бюллетеней для голосования за кандидатов на пост президента 166,36 млн грн.

Отмечается, что Центральная избирательная комиссия 22 февраля опубликовала сообщение о намерении заключить договор с государственным предприятием Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг на изготовление избирательных бюллетеней для голосования за кандидатов на пост президента общей стоимостью 166,36 млн грн.

ЦИК избрал ГП путем переговорной процедуры, сославшись на закон о выборах президента Украины, которым предусмотрено, что избирательные бюллетени являются документами строгой отчетности и содержат степени защиты.

Отмечается, что единственное предприятие, которое обладает материально-технической базой и производственными мощностями, необходимыми для изготовления избирательных бюллетеней - Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг.

В общем, на печать бюллетеней для голосования на президентских выборах отводится 16 календарных дней.