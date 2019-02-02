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02.02.2019

Пенс: Пора положить конец диктатуре Мадуро

Источник: Корреспондент.net

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Майами (штат Флорида) перед эмигрантами из Венесуэлы, призвал "положить конец диктатуре" Николаса Мадуро.

Соответствующее обращение Пенс сделал в пятницу, 1 февраля, в преддверии запланированных на субботу массовых протестов оппозиции, возглавляемой самопровозглашенным временным главой государства Хуаном Гуайдо.

"Это не время для диалога. Пришло время - действий", - отметил вице-президент, отклонив возможность переговоров с режимом. По словам Пенса, на более раннем этапе все варианты действий были в арсенале, однако Николас Мадуро ими не воспользовался.

"Пришло время раз и навсегда положить конец диктатуре Мадуро", - подчеркнул Майк Пенс, из всех представителей администрации Дональда Трампа наиболее активно выступающий с критикой в адрес венесуэльского лидера.

Хуан Гуайдо 25 января в интервью телеканалу Univision заявил, что Мадуро в случае добровольной передачи власти может рассчитывать на амнистию.

США первыми из зарубежных стран признали главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Целый ряд европейских государств, включая Германию, Францию, Великобританию и Испанию, поставил перед Николасом Мадуро ультиматум.

Если до 3 февраля он не заявит о проведении новых выборов, то до эти европейские державы встанут на сторону Гуайдо.

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