Пенсии военных вырастут на четверть: что ожидает украинских пенсионеров в 2019

Источник: Українські новини

Военные пенсионеры получат прибавки к выплатам, пенсии для всех украинцев проиндексируют, а запуск второго, накопительного уровня пенсионной системы снова переносится.

Как сообщает "Сегодня", уже с 1 января надбавку к пенсиям получили бывшие военные. Как разъяснил министр соцполитики Андрей Рева, пенсии увеличат в среднем на 25%. По словам чиновника, в стране около 550 тыс. пенсионеров-силовиков, а средняя их пенсия — 4900 грн, поэтому надбавка составит 1225 грн.

Не стоит забывать, что в стране также запланировано ежегодное повышение пенсий, с учетом инфляции и роста зарплат. Ежегодное повышение проводится в автоматическом режиме. Как говорят в Минсоцполитики, повышение будет происходить по единым подходам и составит 50% от роста средней зарплаты плюс 50% от увеличения уровня инфляции.

В правительстве отмечают, что пересчитают пенсии уже с марта, когда будет окончательно подсчитана инфляция и рост средней зарплаты за 2018 г.

Кроме того, с 1 января 2019 г. минимальная пенсия была повышена для тех пенсионеров, которым уже исполнилось 65 лет и чей стаж работы превышает 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). Так, их пенсия вырастет на 172 грн (до 1669 гривен).

Помимо этого, пенсии будут пересчитаны в 2019 г. еще дважды из-за роста прожиточного минимума:

с 1 июля – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1564 грн;

с 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1638 грн.

С начала 2019 г. в стране должен был заработать второй уровень пенсионной системы, суть которого состоит в том, что каждый украинец (или работодатель от его имени) из зарплаты будет отчислять определенную сумму на государственный счет, с которого на пенсии можно будет получать дополнительные выплаты.

Но Верховная Рада так и внесла на рассмотрение необходимые законопроекты, поэтому пенсионная реформа находится в подвешенном состоянии. Министр социальной политики Андрей Рева во время итоговой пресс-конференции сообщил, что накопительная пенсионная система в Украине не будет вводиться с 1 января 2019 года.