Пенсионерам из "ЛДНР" выплатили 80 млрд - Марчук
Источник: Корреспондент.net
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Евгений Марчук заявляет, что жители неподконтрольных территорий Донбасса получили пенсии на 80 млрд грн за четыре года. Об этом он сказал на конференции "Участие ООН и ОБСЕ в разрешении вооруженных конфликтов: возможные сценарии для Украины" во вторник, 19 февраля, передает Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что сейчас эти деньги не попадают в руки сепаратистов. "Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется - уроки выучены", - добавил представитель Украины.
Он выразил мнение, что минские соглашения предусматривают все необходимое для урегулирования ситуации на Донбассе.
"В минских документах, которые приняты и подписаны Россией в том числе, есть все необходимое для урегулирования ситуации мирным путем. Проблема только в том, что поведение России: на белое – говорить черное", - сказалМарчук.
Он допустил, что Россия пойдет на некоторые уступки после введения очередного пакета санкций.
Стоит отметить, что годовой бюджет Пенсионного фонда, в частности на 2019 год, составляет почти 400 миллиардов. На подконтрольной территории проживают около 7,2 миллионов пенсионеров, точные данные по неподконтрольным - отсутствуют.
Согласно данным Минфина, за прошлый год пенсии в Украине выросли на 166 гривен. При этом средняя пенсия не превышает 100 долларов.