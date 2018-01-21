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21.01.2018

Пенсионеры без страхового стажа смогут получать соцпомощь до 2021 года

Источник: Українські новини

Пенсионерам, у которых менее 15 лет страхового стажа, будут выплачивать социальную помощь до 2021 года, пишет "Урядовый курьер".

Украинцы пенсионного возраста, не имеющие права на пенсионные выплаты, смогут получать государственную социальную помощь.

В частности, утвержден Кабинетом Министров Украины порядок определяет механизм назначения временной помощи гражданам, которые уже достигли пенсионного возраста, но имеют менее 15 лет страхового стажа.

"Временная государственная социальная помощь по 01.01.2018 года по 31.12.2020 года будет назначаться неработающим лицам, достигшим установленного пенсионного возраста, имеющим страховой стаж не менее 15 лет, но не получившим права на пенсионную выплату - на период до приобретения права на пенсию по возрасту в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность", - говорится в сообщении.

Назначение помощи осуществляется структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных, городских райгосадминистраций.

Временная помощь перечисляется каждые шесть месяцев с учетом изменений имущественного состояния человека и его среднемесячного совокупного дохода.

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