Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии

Источник: Корреспондент.net

В ноябре средний размер пенсии в Украине по сравнению с январем текущего года увеличился на 41,1% и составил 2447,95 грн. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Как отмечается, за январь-ноябрь текущего года Пенсионный фонд обеспечил выплату пенсий и денежной помощи в полном объеме по всем регионам Украины (за исключением Автономной Республики Крым и неподконтрольных территорий Донбасса).

В пресс-службе добавили, что ежемесячное финансирование выплат проводится в соответствии с графиками поденного финансирования выплаты пенсий.