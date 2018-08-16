Пенсионный фонд почти рассчитался с казначейством

Источник: Корреспондент.net

Пенсионный фонд Украины вернул львиную долю ссуд, взятых из Единого казначейского счета. Об этом свидетельствуют цифры, предоставленные министром социальной политики Андреем Ревой.

Отмечено, что всего с начала года Пенсионный фонд позаимствовал у государственной казны 50,1 млрд гривен, а вернул - 40 млрд гривен.

При этом больше всего ПФ занимал в январе и июне этого года - 10,2 и 10,4 млрд гривен соответственно.