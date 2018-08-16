16.08.2018
Пенсионный фонд почти рассчитался с казначейством
Источник: Корреспондент.net
Пенсионный фонд Украины вернул львиную долю ссуд, взятых из Единого казначейского счета. Об этом свидетельствуют цифры, предоставленные министром социальной политики Андреем Ревой.
Отмечено, что всего с начала года Пенсионный фонд позаимствовал у государственной казны 50,1 млрд гривен, а вернул - 40 млрд гривен.
При этом больше всего ПФ занимал в январе и июне этого года - 10,2 и 10,4 млрд гривен соответственно.
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