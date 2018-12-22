Пенсионный фонд вовремя завершил выплаты за год

Источник: Корреспондент.net

Пенсионный фонд в субботу, 22 декабря, по утвержденному графику завершил финансирование пенсионных выплат. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"В декабре на выплату пенсий направлено 30,44 млрд грн. Финансирование пенсий января 2019 начнется 3 января", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата за январь 2019 года будет проводиться в период с 4 по 25 число в соответствии с установленными дат выплат.