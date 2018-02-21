21.02.2018
Пенсию повысят для 489 000 военных - Гройсман
Источник: Корреспондент.net
Повышение пенсий, одобренное Кабинетом министров, коснется 489 тысяч военнослужащих, на что в Пенсионном фонде в текущем году предусмотрено 7 млрд грн. Об этом в среду, 21 февраля, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба правительства.
"Мы прогнозируем, что повышение коснется 498 тысяч военных пенсионеров. На эти цели мы потратим в этом году примерно 7 млрд грн. Мы знаем пути, каким образом мобилизовать средства в рамках дефицита бюджета Пенсионного фонда. Решение принято, к концу недели оно будет направлено на места, начнется работа с каждым пенсионером. В марте-апреле пенсионеры получат новые пенсии", - отметил премьер.
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