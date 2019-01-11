Пентагон назвал сроки выведения войск из Сирии

Источник: Корреспондент.net

В Пентагоне заявили, что выведение американских войск из Сирии может занять от 90 до 120 дней.

Отмечается, что военнослужащие США уже начали выход. Кроме того, на этой неделе началось выведение техники.

Вместе с тем, операции США против Исламского государства будут продолжаться в течение всего процесса выхода из Сирии, утверждает телеканал.

Ранее стало известно, что конвой США из примерно 10 единиц бронетехники вместе с небольшим количеством грузовиков покидали сирийскую базу Рмейлан. Всего в Сирии находятся 2 тысячи американских солдат.

В пятницу телеканал Al Hadath также сообщил, что примерно 150 военнослужащих США покинули свою базу в Румейлане в провинции Хасеке. По его информации, выведено также 10 единиц бронетехники. Колонна направилась в сторону границы с Ираком. Румейлан - одна из восьми военных баз, созданных США на подконтрольной сирийским курдам территории.