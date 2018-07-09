Перед саммитом НАТО Трамп усилил нажим на Берлин

Источник: DW

За два дня до саммита НАТО президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой за низкие бюджетные отчисления на оборону на других членов Североатлантического альянса. "Несправедливо и неприемлемо" то, что США тратят на НАТО намного больше, чем любая другая страна, написал он на своей страничке в Twitter в понедельник, 9 июля.

Хотя эти страны увеличили свои взносы с того момента, как Трамп стал президентом, они должны делать еще больше, считает глава Белого дома. В качестве примера он привел Германию, которая, по его данным, расходует на эти цели один процент ВВП, в то время как США - четыре. Трамп подчеркнул, что НАТО нужна Европе значительно больше, чем США.

Президент США связал вопрос о несправедливом, по его мнению, распределении финансовой нагрузки в НАТО с проблемой дефицита в торговле между США и ЕС. По его словам, по некоторым данным, Соединенные Штаты оплачивают 90 процентов расходов НАТО. При этом Европейский Союз имеет профицит в размере 151 млрд долларов в торговле с США и высокие торговые барьеры для американских товаров.

Генсек НАТО поддерживает Трампа

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита альянса также усилил давление на Германию, в ряде интервью немецким СМИ призывая, чтобы она довела размер своих расходов на оборону до двух процентов ВВП. Эта цифра была названа на саммите организации в Уэльсе в сентябре 2014 года в качестве цели, к достижению которой надо стремиться в ближайшие десять лет.

В 2017 году расходы Германии на оборону в рамках НАТО составили 1,24 процента ВВП. К 2025 году планируется поднять их до 1,5 процента.