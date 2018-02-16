Переговоры Климкина и Лаврова о миротворцах прошли безрезультатно

Источник: Українські новини

Министр иностранных дел Павел Климкин констатирует отсутствие договоренностей по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности (Германия) в пятницу.

Об этом он сказал журналистам в Мюнхене.

"Второй темой нашего разговора было введение миротворческой операции. Мы долго говорили об этом. Я сказал, что нам важно, чтобы международное сообщество могло постепенно получить контроль над оккупированными территориями. Без этого мы не можем ни о чем говорить... Я так понимаю, что дискуссию мы должны продолжать, пока что мы не договорились ни о чем. Российская точка зрения - другая. Будем работать дальше. С гуманитарной точки зрения эта встреча была важной, я надеюсь, что мы можем дать толчок. По другим вопросам, как вы понимаете, договоренностей у нас нет", - сказал министр.

Климкин также проинформировал, что в ходе встречи с Лавровым обсуждались вопросы освобождения политических заключенных и возможность возвращения представителей России в состав Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК).

В пятницу Лавров и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер обсудили вопросы содействия урегулированию конфликта на востоке Украины.