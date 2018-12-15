Переговоры между Украиной, Россией и ЕС по газу пройдут в январе 2019 в Бельгии

Источник: Українські новини

Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович пригласил Украину и Россию провести в Брюсселе (Бельгия) в январе 2019 года следующие трехсторонние переговоры с Европейским Союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы.

Об этом он сообщил в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Пригласил Украину и Россию в Брюссель на следующий раунд трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне в январе. Ожидаю, что cубъекты предпринимательской деятельности также примут участие", - написал он.