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16.12.2017

Переговоры о "Брекзит": самое сложное еще впереди

Источник: DW

Лидеры 27 стран ЕС в пятницу, 15 декабря, признали достаточный прогресс в переговорах с Великобританией о "Брекзите" (выходе Великобритании из ЕС. - Ред.) и решили перейти ко второй фазе. На саммите в Брюсселе они также приняли основные принципы для этой фазы переговоров.

Комментируя данное решение, председатель Евросовета Дональд Туск отметил, что оно было бы невозможным без "единства 27 стран-членов ЕС" и "конструктивных усилий" британского премьера Терезы Мэй.

Как известно, первая фаза посвящена вопросам "развода", вторая - будущему отношений между ЕС и Великобританией. По настоянию Евросоюза, переговоры идут пошагово - Брюссель не согласен переходить к следующей теме, пока не будет достигнут достаточный прогресс касательно предыдущей.

Первая фаза

Первую фазу стороны посвятили вопросам выхода Великобритании из ЕС. Основная дискуссия разгорелась вокруг трех спорных вопросов: прав граждан, Ирландии и финансовых обязательств Лондона. На согласование этих вопросов им понадобилось полгода - прорыва удалось достичь в последний момент. Если бы 8 декабря стороны не достигли согласия, то нынешный саммит ЕС не смог бы принять решение о второй фазе. А следующий саммит запланирован на март 2018 года.

Брюссель и Лондон договорились о том, что права граждан ЕС, проживающих в Великобритании, как и права британских подданных, проживающих в ЕС, "останутся теми же" после "Брекзита". Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пояснил, что речь идет в первую очередь о правах на проживание, работу, учебу, воссоединение семьи, социальную защиту.

После "Брекзита" граница ЕС пройдет между Ирландией, остающейся в составе объединения, и Северной Ирландией, являющейся частью Соединенного Королевства. Однако Ирландия принципиально не хочет введения жесткого пограничного контроля с Северной Ирландией. ЕС всецело поддерживает в этом Дублин.

В своих обязательствах перед Северной Ирландией, опубликованных 8 декабря, Тереза Мэй пообещала сохранить Общую зону передвижения. Это означает, что между Северной Ирландией и Ирландией не будут вводить жесткую границу.

Один из самых жарких споров вызвал вопрос денежных выплат. 8 декабря Брюссель и Лондон договорились лишь о том, что Великобритания будет уважать финансовые обязательства, взятые на себя за время пребывания в составе ЕС. Также они согласовали методологию определения конечной суммы. В СМИ ранее сообщалось, что Лондон предлагал 20 миллиардов евро, в Брюсселе называли цифру до 60 миллиардов евро. На прошлой неделе речь шла о 40-45 миллиардах евро, которые Лондон должен будет заплатить. Однако следует отметить, что никаких официальных сумм пока нет.

Переходный период

Прежде чем перейти ко второй фазе, стороны планируют согласовать переходный период. Лондон предлагает сделать его двухгодичным. Согласно принятым на саммите принципам, на протяжении этого периода в Великобритании будет действовать все право Евросоюза. В то же время британцы не будут иметь влияния на принятие решений в ЕС и не будут представлены в учреждениях объединения.

Тереза Мэй не один раз заявляла, что Великобритания выйдет из единого рынка и таможенного союза ЕС. При этом ЕС настаивает, что соглашение о будущих отношениях с Великобританией может быть окончательно заключено лишь после "Брекзита" как такового. Потому и нужен переходный период. Как объясняет собеседник DW в немецких правительственных кругах, это необходимо, чтобы не пришлось после выхода Великобритании из ЕС вначале вводить таможенные тарифы, а потом, в случае достижения договоренности, снова их отменять.

Вторая фаза

Только после договоренности о переходном периоде стороны преступят к следующей теме - будущим отношениям. До марта 2018-го 27 стран ЕС планируют согласовать свои планы в этом вопросе. Также они ожидают большей ясности от Лондона. "Великобритания должна сказать, что она может и хочет", - подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) по итогам саммита.

Заявку на выход из ЕС Лондон подал в марте 2017-го. Через два года после этого произойдет "Брекзит". Хотя два года кажутся длительным периодом, существуют опасения, что стороны не успеют договориться обо всем. На это указала и Меркель, когда отметила во время саммита, что "время поджимает".

Проблемы в Лондоне

Дело усложняет и ситуация в Лондоне. Так, британский министр по вопросам "Брекзита" Дэвид Дэвис вызвал в ЕС значительное раздражение своим заявлением в воскресенье. Говоря о достигнутых двумя днями ранее договоренностях, он сказал: "Это было скорее заявление о намерениях, нежели вещь, имеющая юридическую силу".

Реагируя на это, Европейский Совет прописал в пятницу в принципах, что переговоры могут быть продолжены, только если уже взятые обязательства стороны будут уважать в полной мере и как можно быстрее закрепят их юридически.

А на этой неделе правительство Мэй потерпело поражение в британском парламенте. Благодаря голосам нескольких представителей партии премьера депутаты нижней палаты приняли поправку, согласно которой правительству, прежде чем окончательно заключить соглашение с ЕС, придется получить согласие парламента.

По итогам саммита Ангела Меркель отметила, что более сложная фаза "еще впереди". Дональд Туск также заявил, что "вторая фаза будет большим вызовом, чем первая".

В свою очередь Жан-Клод Юнкер так подытожил ожидания от переговоров: "Я думаю, настоящие переговоры о второй фазе начнутся в марте следующего года. Я не могу сказать, когда они завершатся".

 

 

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