Переход на вегетарианство поможет сберечь запасы питьевой воды на планете, - ученые

Источник: Українські новини

Помочь планете можно и просто сократив потребление мяса в пищу — это позволит сэкономить до 10% водных ресурсов. Какие еще пищевые привычки влияют на скорость исчерпаемости запасов планеты, выяснили ученые из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.

Как пишет Naked Science, доказано, что из-за увеличения человеческой популяции истощаются запасы пресной воды. Поэтому один из способов сохранить оставшиеся ресурсы — сокращение расходов воды при производстве пищи. Из этого вывода легко вытекает другой: людям нужно менять свои пищевые привычки.

Экологи оперируют термином "водный след", который обозначает общий объем пресной воды, используемый при коммерческом производстве. Следовательно, в контексте экономии ресурсов говорят о сокращении водного следа.

Чтобы оценить водный след отдельно взятых государств Западной Европы, ученые проанализировали социо-экономические данные жителей этих стран и различия в их пищевых привычках.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Sustainability, 2757 литров воды в день требуется, чтобы произвести пищу для одного британца. Чуть больше — 2929 литров — потребляет немец, а 3861 литр — француз. Много воды требуется при производстве мясных продуктов и алкоголя, поэтому разницу в цифрах можно объяснить вкусовыми привычками: люди во Франции в среднем чаще, чем в Германии и Британии, едят мясо и пьют вино.

Оперируя полученными данными, исследователи подсчитали, как может измениться потребление воды у населения этих стран, если люди поменяют свою диету. Так, переход на здоровое питание с включением мяса в рацион поможет сократить расход воды на 11-35%. Под здоровым питанием подразумевается сбалансированный рацион, составленный согласно рекомендациям ВОЗ. Пескетарианская диета, то есть диета, при которой можно есть рыбу, сократит потребление воды на 33-35%. А вот вегетарианская диета дала самый весомый показатель — до 55%.

В целом ученые оценили пищевые привычки жителей Западной Европы скорее как нездоровые. По словам ведущего автора исследования, население Великобритании, Германии и Франции в среднем съедает слишком много красного мяса, сахара и жиров. А вот фруктов и овощей в диете не хватает.

Ученые признали, что повлиять на пищевые привычки людей непросто. По их мнению, это требует ряда серьезных мер — например, налогообложения на потребление "нездоровой" еды.

Стоит отметить, что вегетарианская диета имеет неоднозначное влияние на организм человека. Так, в прошлом году исследователи установили, что недостаток витамина В12 влияет на умственное развитие детей.