Перемирие на Донбассе днем нарушили трижды - ООС

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Источник: Корреспондент.net

Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что компания может за свои средства установить счетчики потребителям, которые их не имеют, но для этого необходимо заключить контракты с потребителями и найти источник финансирования. Об этом он заявил в среду, 30 января, на брифинге.

Об этом Коболев сказал, комментируя установление Кабмином нормы потребления газа на одного человека в объеме 3,29 кубометра в месяц при отсутствии счетчика в доме. Правительство также рекомендовало Нафтогазу установить счетчики абонентам, у которых их нет.

"Мы поддерживаем инициативу (установки счетчиков. – ред.), но нам необходим контракт с потребителем… Такой контракт может подписать наша газоснабжающая компания, и это можно начать делать в ближайшее время", - заявил Коболев.

По его словам, также для установки счетчиков потребителям за счет компании Нафтогазу нужно найти источник этих средств и внести изменения в финансовый план компании.

Коболев уточнил, что в Украине около трех миллионов абонентов не имеют счетчиков. При этом, по его словам, хороший счетчик стоит порядка 42-46 долларов.