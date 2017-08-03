Переплачиваем всем. Как Украина покупает уголь

Украинские политики последнее время часто заявляют о прекращении энергетической зависимости от Украины, и о том, как много они для этого делают.

В рамках такой политики проходили и сообщения о том, что Украина будет закупать газ в США.

Президент Петр Порошенко лично договорился об этом с Дональдом Трампом. Причем президент аргументировал решение вести уголь из Штатов тем, что это позволит обеспечить “прозрачность” энергетического рынка и энергетическую безопасность.

Однако, оказалось, что Украина серьезно переплатит за американский уголь. Что это за прозрачность такая получается?

Дорогой уголь

Украина будет закупать уголь-антрацит в Соединенных Штатах за 113 долларов за тонну. Речь идет только о цене первой партии – 85 тысяч тонн, а всего должно быть закуплено до конца года 700 тысяч тонн, и цена каждой партии, по заявлению руководства "Центроэнерго", будет меняться.

Цена в 113 долларов существенно превышает все предложения.

По состоянию на 1 августа стоимость угольных фьючерсов в Роттердаме составляла 81-83 долл/т, в зависимости от месяца поставки.

Цена в 113 долларов на 16 долларов превышает ту, по которой в "Центрэнерго" должна была поставлять уголь грузинская компания Сакнахшири - 96,9 доллара за тонну.

Например, энергохолдинг "ДТЭК" бизнесмена Рината Ахметова закупает уголь из своего шахтоуправления "Обуховская" в России по цене 95 долларов за тонну с учетом доставки на ТЭС Украины.

При этом стоимость импортного угля из Южно-Африканской Республики для ДТЭК составила около 100 долларов за тонну.

Стоит отметить, что никаких данных о качестве угля, который Центрэнерго закупит в США нет.

Потерянный из-за блокады уголь из "ДНР/ЛНР" стоил порядка 50 долларов за тонну.

Непонятная компания

Центрэнерго подписало соглашение на поставку угля с американской компанией Xcoal.

Однако, последние новости на сайте Xcoal датируются 2012 годом – так вообще непонятно, чем эта компания сегодня занимается.

Финансовый аналитик Александр Паращий называет американскую компанию – неизвестной конторой, которая ранее не занималась угольными поставками.

Все для любимых американцев

Администрация президента Дональда Трампа объявила соглашение с Украиной важным инструментом для подрыва влияния России над своими европейскими соседями.

Вот что об этой сделке в своем пресс релизе сказал министр коммерции Уилбур Росс: "Как было обещано во время избирательной кампании, президент Трамп высвобождает из оков американскую энергетику каждый день на своей должности. Это приносит огромную выгоду угольным общинам нашей страны...".

“Получается, этим соглашением наша власть всего лишь выполняет предвыборные обещания президента Трампа – делает лучшими жизни американских шахтеров. Как будто украинские шахтеры на жизнь не жалуются, а наш президент в полном объеме выполнил свои предвыборные обещания”, - комментирует Паращий.

В компании Xcoal отметили, что поставки энергетического угля в Украину поддержат и создадут сотни рабочих мест для шахтеров Пенсильвании. Правда, за нас счет.

Новое подорожание электричества?

Эксперты уверены, из-за дорогого угля украинцам следует ожидать увеличения стоимости электроэнергии.

“Американский уголь будет сжигаться на Трипольской ТЭС Центрэнерго, и при такой цене только топливные расходы станции потянут где-то 175 копеек за кВтч. Это больше, чем ранее анонсированный средний тариф наших ТЭС на 2017 год – 130 копеек. Более того, примеру Центрэнерго может следовать ДТЭК, вполне справедливо требуя высоких тарифов для своих антрацитовых станций. Таким образом, с формулы "Роттердам+" мы можем перейти на более затратную формулу "Аппалачи+", с соответствующим ростом счетов за электроэнергию”, - полагает Паращий.

С 1 марта первые 100 киловатт электроэнергии стоят для украинцев 90 гривен, каждый последующий киловатт – 1,68 грн. Это цены после пятого повышения тарифов, которое, как обещали, будет последним. Однако эти тарифы устанавливались, когда антрацит обходился в среднем по 60 долларов за тонну. Какими могут быть новые тарифы – вопрос открытый.