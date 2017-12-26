Переводчик Гройсмана, подозреваемый в шпионаже, не будет подавать апелляцию на решение суда, - источник

Источник: 112.ua

Правительственный переводчик Станислав Ежов, подозреваемый в шпионаже в пользу России, не планирует подавать апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева, который избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По его словам, на данный момент это бесполезно и бессмысленно.

Он сообщил, что, возможно, в дальнейшем будет подано ходатайство о смене меры пресечения в Шевченковский суд.

При этом, защита Ежова отказалась комментировать данную информацию.