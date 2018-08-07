Переводы в Украину выросли почти на треть - НБУ

Источник: Корреспондент.net

За пять месяцев 2018 года объем частных денежных переводов в Украину выросли на 30% и достигли 4,5 млрд долларов. Об этом во вторник, 7 августа, сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

“Объемы частных денежных переводов выросли и в Украине - до 8,4% ВВП в 2017 году (по новой методологии НБУ) и продолжают стремительно расти и в этом году (в январе-мае они на 30% превысили прошлогодний показатель и достигли 4,5 млрд долларов)”, - сообщил Данилишин.