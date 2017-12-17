Перевозят в Мариуполь и Харьков: появились новые детали по обмену пленными на Донбассе
Источник: Апостроф
Граждан, которых Украина будет передавать в рамках обмена пленными на Донбассе, перевозят в Мариуполь и Харьков, а сам процесс обмена планируют завершить до Нового года.
Об этом в эфире "Громадське.Схід" сообщил координатор центра "Патриот" Олег Котенко.
По его словам, также проводится юридическая "очистка" людей, которые будут переданы в рамках обмена.
"Их сейчас перевозят в Мариуполь или Харьков. Поскольку 300 человек – это достаточно большое количество людей. Сейчас идет эта работа и подготовка идет сумасшедшими темпами, потому что хотят успеть до Нового года", - говорит Котенко.
По словам Котенко, окончательная дата обмена станет известна только после полной подготовки 306 человек к обмену.
Также волонтер отметил, что точное количество пленных назвать невозможно. Украинская сторона считает пленными 168 человек, а боевики подтвердили, что удерживают 95 человек.