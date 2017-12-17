Перевозят в Мариуполь и Харьков: появились новые детали по обмену пленными на Донбассе

Источник: Апостроф

Граждан, которых Украина будет передавать в рамках обмена пленными на Донбассе, перевозят в Мариуполь и Харьков, а сам процесс обмена планируют завершить до Нового года.

Об этом в эфире "Громадське.Схід" сообщил координатор центра "Патриот" Олег Котенко.

По его словам, также проводится юридическая "очистка" людей, которые будут переданы в рамках обмена.

"Их сейчас перевозят в Мариуполь или Харьков. Поскольку 300 человек – это достаточно большое количество людей. Сейчас идет эта работа и подготовка идет сумасшедшими темпами, потому что хотят успеть до Нового года", - говорит Котенко.

Он добавил, что для людей, которые еще не имеют окончательного приговора, либо следствие по ним не завершено, меняется мера пресечения.

По словам Котенко, окончательная дата обмена станет известна только после полной подготовки 306 человек к обмену.

Также волонтер отметил, что точное количество пленных назвать невозможно. Украинская сторона считает пленными 168 человек, а боевики подтвердили, что удерживают 95 человек.