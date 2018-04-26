Первая солнечная электростанция в Чернобыле: что мешает планам?

Источник: DW

С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло 32 года, но зона отчуждения вокруг этого объекта все еще непригодна для жизни. Хотя экологическая ситуация в целом на этой территории улучшается, уровень радиации там по-прежнему достаточно высок. Вместе с тем украинское правительство считает, что чернобыльская зона может "работать" и приносить прибыль.

Ставка на солнце и ветер

"Мы предлагаем сделать зону отчуждения территорией инновационных изменений, с тем, чтобы вернуть ее в хозяйственное использование, то есть коммерциализировать, учитывая радиационные риски", - говорит DW министр экологии Украины Остап Семерак. Кабинет министров решил сделать ставку на возобновляемые источники энергии - построить в чернобыльской зоне хаб солнечных и ветровых электростанций, которые будут производить электроэнергию, и через существующую сеть электроподстанций, оставшуюся от Чернобыльской АЭС, поставлять ее в объединенную энергосеть страны.

По заказу кабинета министров при финансовой поддержке французского правительства компания Tractebel Engineering предоставила предварительное технико-экономическое обоснование строительства парка наземных солнечных панелей в зоне отчуждения. По оценкам экспертов, существует техническая возможность построить на территории недействующей Чернобыльской АЭС парк солнечных электростанций мощностью 1,2 ГВт.

С инициативой правительства были ознакомлены потенциальные инвесторы, и пиар кампания прошла более чем успешно. В марте 2017 года Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения провело конкурс среди компаний, решивших принять участие в конкурсе на строительство объектов солнечной энергетики в чернобыльской зоне. На получение земельных участков для строительства и эксплуатации объектов солнечной генерации в зоне отчуждения было подано более пятидесяти заявок от компаний из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Украины и Беларуси.

Первый проект

Конкурс выиграла поверившая в амбициозные планы украинского правительства частная компания ООО "Солар Чернобыль", которая работает в консорциуме с украинской компанией Rodina и немецкой Enerparc AG. Компания вложила в проект около одного миллиона евро и в октябре 2017 года начала строительство первой в зоне солнечной электростанции мощностью 1 МВт. Вложенные средства фирма планировала вернуть за семь лет, если все пойдет по плану.

Строительство электростанции было завершено в течение месяца. Но уже почти полгода ее не могут подсоединить к объединенной энергосети. "Для нас это пилотный проект. Мы здесь как пионеры - идем, набиваем шишки, потому что каждое действие сопровождается массой трудностей", - рассказывает DW владелец компании "Солар Чернобыль" Евгений Варягин. Он объясняет, что законодательство, регламентирующее какую-либо деятельность в чернобыльской зоне, осталось на уровне 1990-х годов, и каждый этап в процессе строительства электростанции требует внесения изменений в многочисленные документы, реестры и законы.

На этом пути, говорит бизнесмен, он столкнулся с традиционно украинским явлением в бизнесе - возможностью решить все вопросы, дав взятку. "Часто предлагали ускорить всю согласовательную процедуру за деньги. Но для наших партнеров из консорциума главное, чтобы это был прозрачный бизнес, никаких подковерных договоренностей, поэтому мы не давали и не даем взяток", - подчеркивает Варягин. Он считает, что именно поэтому процедура подключения электростанции в чернобыльской зоне так затянулась.

Кто именно просил дать взятку и какие проблемы взамен предлагал решить, Варягин не рассказывает, говорит только, что временами у него опускались руки. "Мне друзья советовали бросить все и строить электростанции в других местах, но для нас это репутационный проект", - говорит владелец "Солар Чернобыль". Если первую солнечную электростанцию удастся запустить, его компания хочет построить еще одну, более мощную - на 100 МВт.

Любопытство с ограничением

Министр экологии Семерак, в свою очередь, отмечает, что правительство содействовало инвесторам. "Я бы тоже хотел, чтобы первая солнечная электростанция уже включилась в сеть и производила электроэнергию. Но в этом случае инвестор не обращался к нам за помощью ", - заверяет он. Семерак добавляет, что в 2016 году Верховная рада приняла закон, урегулировавший проблемные вопросы правового режима на территории чернобыльской зоны.

В частности, были упорядочены особенности земле- и водопользования, осуществление градостроительной деятельности и властных полномочий на территории зоны отчуждения. "Нам удалось показать, что чернобыльская зона может использоваться в коммерческом режиме", - отмечает украинский министр. По его словам, в настоящее время правительство страны ведет переговоры с двумя компаниями о строительстве в чернобыльской зоне ветровых электростанций. Правда, деталей переговоров он не уточняет.

Солнечная энергетика сейчас стала чрезвычайно привлекательным и перспективным бизнесом в Украине, говорит председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель. Ведь электроэнергию, сгенерированную с помощью солнца, государство покупает по "зеленому тарифу", привязанному к курсу евро и являющемуся одним из самых высоких в Европе. Только в прошлом году в стране были введены в эксплуатацию объекты, работающие на альтернативных источниках энергии, общей мощностью 257 МВт, из них 211 МВт способны произвести объекты солнечной энергетики, отмечают в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

При этом, по мнению Алексея Оржеля, инвесторам не выгодно вкладывать средства в строительство солнечных электростанций на территории вокруг Чернобыльской АЭС. "Из-за радиации в зоне отчуждения нельзя работать на открытой почве, можно только на железобетонном покрытии. Это усложняет строительство. Кроме того, до сих пор не урегулированы все законодательные нюансы, поэтому трудно подсчитать, насколько возрастет стоимость проекта к моменту его завершения", - объясняет Оржель.

В кабинете министров, в свою очередь, заявляют, что уже разработали дополнительный законопроект о деятельности в промышленной зоне вблизи Чернобыльской АЭС, которая будет совпадать с 10 километровой зоной отчуждения. Его принятие позволит эффективнее использовать в промышленных целях имущество и объекты, которые есть в чернобыльской зоне. В ближайшее время правительство собирается рассмотреть и передать этот документ на голосование в Верховную раду.