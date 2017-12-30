Первая встреча ТКГ по новому обмену пленными состоится 10 января

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко поручил представителям Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) организовать встречу по вопросу обмена пленными. Об этом он заявил во время посещения освобожденных из плена военнослужащих в Главном военном клиническом госпитале.

"Я уже поручил своим советникам, своим представителям в трехсторонней контактной группе, чтобы они немедленно организовали встречу и продолжение переговоров. Могу сказать, что 10 числа у нас состоится первая встреча", - сказал он.

Также Порошенко обратился к освобожденным военным с просьбой написать письма находящимся в плену сослуживцам и по возможности связаться с их семьями.