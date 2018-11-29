Первое издание "Вечера на хуторе близ Диканьки" продали на лондонском аукционе за 6,4 млн грн

Источник: Корреспондент.net

Очень редкое первое издание книги Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" продали на аукционе Christie's в Лондоне за 175 000 фунтов стерлингов (6,4 млн грн).

Об этом говорится на официальном сайте ауциона, передают Українські Новини.

Издание состоит из двух томов и выпущено под псевдонимом. Первый том вышел в 1831 году, а второй - в 1832 (еще при жизни Гоголя). В первом томе напечатаны повести "Вечер накануне Ивана Купала", "Майская ночь, или Утопленница", "Сорочинская ярмарка" и "Пропала грамота", во втором томе - "Страшная месть", "Ночь перед Рождеством", "Зачарованное место" и "Иван Федорович Шпонька и его тетушка".

Книга стала самым дорогим лотом аукциона "Российские литературные первые издания и рукописи".