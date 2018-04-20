Первоклассников на свободные места в школах будет распределять лотерейный барабан, - Минобразования

Источник: Українські новини

Министр образования Лилия Гриневич сообщила, что порядок приема школьников в первый класс будет предусматривать лотерею.

После того как школа примет всех первоклассников, живущих по соседству, оставшиеся свободные места будут заполнять путем жеребьевки.

По мнению Гриневич, такая процедура будет в первую очередь касаться престижных школ.

"Жеребьевкой будет решаться, кто попадет на свободные места. Какие могут быть критерии? Я назову базовые. Во-первых, жеребьевка должна происходить в присутствии родителей. Во-вторых, ящик или лотерейный барабан должен быть прозрачным. Я думаю, это не будет проблема, у нас и выборы проводятся с прозрачными ящиками. Главный вопрос - чтобы каждая бумажка была одинаковой без пометок и чтобы вытягивал бумажки человек, представляющий родителей", - рассказала Гриневич.

Кроме того, по мнению министра образования, процесс жеребьевки должен транслироваться в интернете.

Гриневич также заявила, что не считает территориальный принцип приема в первые классы проявлением "крепостного права".

"Мы прорабатываем с Минюстом очень большое количество документов, чтобы это не обязательно была регистрация в паспорте. У нас много переселенцев, военнослужащих, а также тех людей, которые поехали зарабатывать деньги в большой город и здесь живут, арендуя квартиру. И там есть около десятка возможных документов, но вы должны предоставить всего лишь один - и это необязательно штамп в паспорте", - отметила Гриневич.