Первому видео на YouTube исполнилось 14 лет

Источник: Корреспондент.net

Ровно 14 лет назад, 23 апреля 2005 года, было загружено первое видео на популярный сервис YouTube.

Ролик под названием "Me at the zoo" (Я в зоопарке), который длится всего 18-секунд, загрузил один из основателей сервиса Джавед Карим.

На видео из зоопарка Сан-Диего видно самого Карима, который рассказывает о слонах и их хоботах. Оператором видео стал один из друзей Карима - Яков Лапицкий. По состоянию на 23 апреля 2019 года видео посмотрело более 66 миллионов пользователей. У него 1,8 миллиона лайков и 69 тысяч дислайков.

При этом сам YouTube заработал на несколько месяцев раньше - 14 февраля 2005 года. Его создали дизайнер Чадом Херли и программисты Стив Чен и Джавед Карим.